Новинка лишится одного телевика объектива, но компенсирует это высоким разрешением

Согласно новой утечке от инсайдера Digital Chat Station, Oppo Find X9 Pro получит меньше камер на задней панели, чем его предшественник. Если в прошлом поколении — Find X8 Pro — использовалось сразу два перископных модуля для оптического зума, то в новом флагмане оставят только один телевик-объектив, который, тем не менее, может быть значительно улучшен по сравнению с предыдущей версией.

По данным источника, этот единственный телеобъектив будет основан на сенсоре Samsung ISOCELL HP5 размером 1/1.56 дюйма, с размером пикселя 0.5 микрон и общим разрешением 200 МП. Это делает его потенциально более мощным, чем оба телевика в X8 Pro вместе взятых. Таким образом, хотя количество объективов уменьшилось, качество и способности системы увеличения стали выше.

Изменение в конструкции камеры также может объяснить новые слухи о необычной форме камера-хампа, которая отличается от предыдущих поколений. По всей видимости, компания решила изменить внешний вид устройства, чтобы подчеркнуть новый подход к фотографии.

Для тех, кто ценит мобильную фотографию и дальнее увеличение, такое решение стало важным сигналом: Oppo продолжает совершенствовать систему камер, пусть и с меньшим количеством датчиков. Остаётся ждать официального запуска, чтобы понять, как именно улучшена система зума и какие ещё особенности подготовлены для пользователей. Но одно ясно уже сейчас: компания делает ставку на технологическую глубину, а не на количество модулей.