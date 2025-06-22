Согласно новой утечке от инсайдера Digital Chat Station, Oppo Find X9 Pro получит меньше камер на задней панели, чем его предшественник. Если в прошлом поколении — Find X8 Pro — использовалось сразу два перископных модуля для оптического зума, то в новом флагмане оставят только один телевик-объектив, который, тем не менее, может быть значительно улучшен по сравнению с предыдущей версией.
По данным источника, этот единственный телеобъектив будет основан на сенсоре Samsung ISOCELL HP5 размером 1/1.56 дюйма, с размером пикселя 0.5 микрон и общим разрешением 200 МП. Это делает его потенциально более мощным, чем оба телевика в X8 Pro вместе взятых. Таким образом, хотя количество объективов уменьшилось, качество и способности системы увеличения стали выше.
Изменение в конструкции камеры также может объяснить новые слухи о необычной форме камера-хампа, которая отличается от предыдущих поколений. По всей видимости, компания решила изменить внешний вид устройства, чтобы подчеркнуть новый подход к фотографии.
Для тех, кто ценит мобильную фотографию и дальнее увеличение, такое решение стало важным сигналом: Oppo продолжает совершенствовать систему камер, пусть и с меньшим количеством датчиков. Остаётся ждать официального запуска, чтобы понять, как именно улучшена система зума и какие ещё особенности подготовлены для пользователей. Но одно ясно уже сейчас: компания делает ставку на технологическую глубину, а не на количество модулей.