Блоки питания отличаются компактностью — их длина составляет всего 175 мм, что делает их подходящими даже для систем с ограниченным пространством внутри корпуса.

Новинки рассчитаны на мощные рабочие станции и оснащены усиленной защитой. Серия включает модели на 1600, 2200 и 3000 Вт. Эти устройства предназначены для работы с топовыми видеокартами, такими как GeForce RTX 5090 и профессиональными решениями NVIDIA RTX PRO 6000.

Блоки питания отличаются компактностью — их длина составляет всего 175 мм, что делает их подходящими даже для систем с ограниченным пространством внутри корпуса.

Все модели получили улучшенные разъёмы PCIe с медными штырьками, покрытыми слоем золота. Такая конструкция снижает температуру соединений на до 10°C, повышает износостойкость и эффективность передачи энергии. Также добавлены радиаторы из экструдированного алюминия, двойные шариковые подшипники вентиляторов и специальное защитное покрытие платы от пыли и влаги. Это обеспечивает долгий срок службы даже при высоких нагрузках.

Производитель также подчеркнул, что все блоки питания серии соответствуют стандартам 80 Plus Platinum, что гарантирует стабильную и экономичную работу. Для охлаждения используется гибкая система управления вентилятором, которая работает тихо даже при нагреве. Срок службы подшипников увеличен вдвое по сравнению с обычными моделями.

Для удобства сборки кабели выполнены с разноцветной маркировкой: выделены разъёмы для процессора и видеокарты. Это упрощает установку и прокладку проводов, особенно в сложных конфигурациях. Также учтены современные требования: блоки питания поддерживают стандарты ATX 3.1 и PCIe 5.1, что делает их совместимыми с новыми GPU и материнскими платами, включая TRX50-SAGE WiFi A и WRX90E-SAGE SE.

Эти блоки питания способны заинтересовать тех, кто строит мощные системы с несколькими видеокартами и процессорами Threadripper. БП обеспечивают не только высокую мощность, но и надёжность, необходимую для стабильной работы в условиях повышенной нагрузки.