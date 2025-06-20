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ddr22
Geekom начала продажи своего нового компактного компьютера IT15 на базе процессоров Intel Core Ultra
Geekom IT15 — мини-ПК с процессорами Intel Ultra и поддержкой четырёх мониторов

Доступны две конфигурации с хорошими стартовыми скидками, которые предлагают пользователям современную начинку в минималистичном корпусе объёмом всего 0.46 литра. В момент старта компания предоставляет существенные скидки, которые будут действовать до 22 июня 2025 года.
Базовая версия оснащена процессором Intel Core Ultra 5 225H, 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и 1 ТБ накопителя NVMe. Её цена после скидки составляет $749, что на $150 дешевле обычной стоимости. Более мощная модель получила чип Intel Core Ultra 9 285H, тот же объём ОЗУ, но уже 2 ТБ SSD, а благодаря скидке она доступна за $999, вместо оригинальных $1,199.Максимально устройство можно модернизировать до 64 ГБ RAM и 4 ТБ SSD, используя два M.2 слота (один из них поддерживает формат 2242). Для беспроводного подключения предусмотрены Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, также добавлены разъёмы USB-C Thunderbolt 4, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, и несколько портов USB-A для периферийных устройств.Особое внимание уделено системе охлаждения IceBlast 2.0, которая обеспечивает стабильную работу даже при высоких нагрузках на процессоры.

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