Компания Bose представила новую цветовую коллекцию для своей серии портативных колонок SoundLink. В рамках проекта под названием Citrus Collection появился оттенок Citrus Yellow, созданный специально к лету.

В отличие от предыдущих серий, таких как Petal Pink, Twilight Blue или Chilled Lilac, которые включали наушники и другие аудиоустройства, в этот раз акцент сделан исключительно на портативных динамиках. В продажу поступают три модели: SoundLink Max, SoundLink Plus и компактная SoundLink Flex (Gen 2). Все они доступны в новом цвете и уже можно заказать напрямую через сайт Bose.

Цены остались прежними: SoundLink Max — $399, SoundLink Plus — $269, SoundLink Flex (Gen 2) — $149. Поставки начнутся 26 июня.