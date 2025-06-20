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Bose выпускает новую линейку портативных колонок SoundLink с ярким дизайном

Citrus Collection добавляет свежий оттенок в модельный ряд
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Компания Bose представила новую цветовую коллекцию для своей серии портативных колонок SoundLink. В рамках проекта под названием Citrus Collection появился оттенок Citrus Yellow, созданный специально к лету.

В отличие от предыдущих серий, таких как Petal Pink, Twilight Blue или Chilled Lilac, которые включали наушники и другие аудиоустройства, в этот раз акцент сделан исключительно на портативных динамиках. В продажу поступают три модели: SoundLink Max, SoundLink Plus и компактная SoundLink Flex (Gen 2). Все они доступны в новом цвете и уже можно заказать напрямую через сайт Bose.

Цены остались прежними: SoundLink Max — $399, SoundLink Plus — $269, SoundLink Flex (Gen 2) — $149. Поставки начнутся 26 июня.

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