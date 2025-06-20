Испытания в диапазоне 300 ГГц доказали потенциал субтерагерцевых частот

Компании Keysight и NTT удалось достичь нового рубежа в беспроводной передаче данных — 280 ГБ/с. Это стало возможным благодаря тестированию в диапазоне 300 ГГц.

Рекордная скорость обеспечена за счёт использования чистого сигнала и применения современных методов коррекции искажений. В эксперименте ключевую роль сыграл Vector Component Analyzer от Keysight, построенный на базе серии N524XB PNA-X Microwave Network Analyzers. Он позволил минимизировать шумы и добиться стабильного соединения. Также применялся усилитель мощности J-диапазона от NTT с поддержкой модуляции 256-QAM, работающий на скорости 35 GBaud.

Это событие стало важным шагом вперёд: предыдущий рекорд, установленный группой профессора Тадао Нагацуна из Осакского университета, составлял 240 ГБ/с, а теоретический предел 5G остаётся на уровне 10 Гб/с. Теперь скачивание файла объёмом 50 ГБ занимает всего 1,4 секунды.

Хотя массовые устройства с поддержкой 6G появятся не ранее чем через 3–4 года, этот эксперимент показал, что следующее поколение связи уже близко.