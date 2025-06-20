Xiaomi официально начала раскрывать информацию о предстоящем запуске Poco F7. Несмотря на то, что точная цена пока не объявлена, компания намекнула, что устройство выйдет за сумму ниже INR 35,000 (~$405), что делает его потенциально более выгодным вариантом по сравнению с Nothing Phone (3), которая оценивается в $799 в США и €799 в Европе.

Главной особенностью стало использование Snapdragon 8s Gen 4, который должен обеспечить производительность, близкую к флагманским чипам. При этом, в отличие от прошлого поколения, базовая версия получит 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянного хранилища, что выше стартовой комплектации Poco F6.

Интересно, что батарея у Poco F7 будет больше, чем у Poco F7 Pro, что может положительно сказаться на автономности. Однако точные данные о ёмкости и других технических деталях пока остаются под вопросом.