Новинка под названием Project Moohan поступит в продажу в октябре 2025 года

Согласно новому отчёту корейского издания Newspin, Samsung официально представит свой долгожданный смешанный реалистичный шлем Project Moohan 29 сентября 2025 года в рамках мероприятия Galaxy Unpacked в Южной Корее. Продажи устройства начнутся уже через две недели — 13 октября, с последующим выходом на международные рынки. Это станет первым шагом компании в категории XR, совместно разработанным с Google и Qualcomm.

Инсайдеры подтверждают, что устройство использует платформу Snapdragon XR2+, которая обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. Также в его основе лежит операционная система Android XR, адаптированная для задач расширенной и виртуальной реальности. Важной частью проекта стало внедрение технологий искусственного интеллекта, в том числе интеграция Google Gemini AI, которая будет участвовать в обработке голосовых команд, взаимодействии с интерфейсом и предложит пользователям более умную работу с контентом.

До этого момента дата релиза оставалась неопределённой, хотя прототипы демонстрировались ещё в прошлом году на выставках CES 2025, Mobile World Congress 2025 и внутри закрытых презентаций Galaxy Unpacked. Теперь же стало ясно, что Samsung намерена серьёзно войти в XR-рынок, особенно учитывая партнёрство с двумя крупными игроками — Google и Qualcomm.

Кроме того, в июле компания планирует провести отдельное мероприятие, где может показать прототипы устройства вместе с анонсом новых складных смартфонов Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7. Однако точные сроки глобального релиза пока остаются за кадром, хотя ожидается, что он последует вскоре после старта продаж в Южной Корее.

Для тех, кто следит за развитием мобильного гейминга и AR/VR-технологий, это событие становится важным сигналом того, что Samsung намерена конкурировать с Meta, Apple и другими брендами, предлагая не только мощное «железо», но и ИИ-возможности нового поколения. Остаётся ждать официального показа, чтобы понять, как именно Project Moohan изменит подход к работе, играм и взаимодействию в дополненной реальности. Но одно ясно уже сейчас: Samsung делает решительный шаг вперёд, объединяя опыт создания экранов, чипов и программной экосистемы в одном устройстве.