Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Samsung готовит к запуску первый XR-шлем на базе Android и Snapdragon XR2+
Новинка под названием Project Moohan поступит в продажу в октябре 2025 года

Согласно новому отчёту корейского издания Newspin, Samsung официально представит свой долгожданный смешанный реалистичный шлем Project Moohan 29 сентября 2025 года в рамках мероприятия Galaxy Unpacked в Южной Корее. Продажи устройства начнутся уже через две недели — 13 октября, с последующим выходом на международные рынки. Это станет первым шагом компании в категории XR, совместно разработанным с Google и Qualcomm.
Инсайдеры подтверждают, что устройство использует платформу Snapdragon XR2+, которая обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. Также в его основе лежит операционная система Android XR, адаптированная для задач расширенной и виртуальной реальности. Важной частью проекта стало внедрение технологий искусственного интеллекта, в том числе интеграция Google Gemini AI, которая будет участвовать в обработке голосовых команд, взаимодействии с интерфейсом и предложит пользователям более умную работу с контентом.
До этого момента дата релиза оставалась неопределённой, хотя прототипы демонстрировались ещё в прошлом году на выставках CES 2025, Mobile World Congress 2025 и внутри закрытых презентаций Galaxy Unpacked. Теперь же стало ясно, что Samsung намерена серьёзно войти в XR-рынок, особенно учитывая партнёрство с двумя крупными игроками — Google и Qualcomm.
Кроме того, в июле компания планирует провести отдельное мероприятие, где может показать прототипы устройства вместе с анонсом новых складных смартфонов Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7. Однако точные сроки глобального релиза пока остаются за кадром, хотя ожидается, что он последует вскоре после старта продаж в Южной Корее.
Для тех, кто следит за развитием мобильного гейминга и AR/VR-технологий, это событие становится важным сигналом того, что Samsung намерена конкурировать с Meta, Apple и другими брендами, предлагая не только мощное «железо», но и ИИ-возможности нового поколения. Остаётся ждать официального показа, чтобы понять, как именно Project Moohan изменит подход к работе, играм и взаимодействию в дополненной реальности. Но одно ясно уже сейчас: Samsung делает решительный шаг вперёд, объединяя опыт создания экранов, чипов и программной экосистемы в одном устройстве.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#samsung
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Строительство второй кольцевой автодороги вокруг Санкт-Петербурга может начаться с 2027 по 2030 годы
1
Первые скриншоты HyperOS 3 демонстрируют переработанный дизайн интерфейса и иконок
3
Audio-Technica представила наушники ATH-CKS50TW2 с магнитным креплением и автономностью до 65 часов
+
Россия и Китай запускают проект по строительству ледовых контейнеровозов для СМП
+
К весне 2026 года в России ожидается повышение цен на пиво на 10-20%
+
Батарея Redmi K80 Ultra на 7410 мАч обеспечит более двух дней автономной работы
+
Роскомнадзор впервые прокомментировал слухи о загадочной радиостанции «Жужжалка»
3
Астрономы запечатлели самое красочное изображение галактики за всю историю
+
Инсайдер: новая архитектура ядра ARM должна значительно повысить эффективность IPC
3
Сбербанк сообщил о масштабных хищениях средств через NFC-технологии
+
Google открывает доступ к моделям Gemini 2.5 для всех пользователей
+
Nothing Phone 3 будет оснащён процессором Snapdragon 8s Gen 4
+
Направленное на устранение сбоев в играх июньское обновление Windows 11 принесло новые проблемы
+
Times: Во Франции юрист нашел клад золотых монет различных исторических эпох на сумму более €3 млн
+
ABC: США примут решение о вступлении в конфликт Ирана и Израиля в течение 48 часов
+
Honor MagicPad 3 с 13,3-дюймовым дисплеем и батареей на 12450 мАч появился на изображениях
1
Huawei разрабатывает тяговые батареи для электромобилей с запасом хода 3000 км
+
Разрабатываемый Европой истребитель GCAP 6-го поколения будет управлять группой БПЛА
+
Galax выпустила RTX 5080 и 5070 Ti со светодиодами информирующими о проблемах с питанием
1
Иранские военные заявили о полном контроле над воздушным пространством Израиля
+

Популярные статьи

40 великолепных игр на ПК, вышедших в 2020-2024 году, которые обязательно стоит пройти
13
Когда придёт время отказаться от Windows 10, и почему у геймеров и пользователей нет выбора
23
12 популярных видеокарт, которые стоит забыть после выхода GeForce RTX 5060 Ti и Radeon RX 9060 XT
8
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
264
Новые AAA‑игры требуют RTX и исключают видеокарты GTX из списка рекомендованных
94
О контролируемом сливе The Outer Worlds 2 — странная политика Xbox с четким посылом для геймеров
4
Эволюция драйверов Intel ARC: как оптимизация способствовала увеличению производительности
12
10 мужских механических часов с сапфировым стеклом: актуальные и доступные модели
2
Какие у Израиля есть противобункерные бомбы и почему без США обезвредить объект Фордо не получится
10
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 4
91

Сейчас обсуждают

Повелитель драного Кити
00:29
че ты вычислил клоун.иди лечись.я тебе доказывать не собираюсь ничего,но я точно не знаю ни про какие диваны и про твою клеенку.я то что ты конч вот ток узнал.хватит тут пистеть и чужие аккии со всего...
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Китя.
00:28
Кстати ты Дырявый Непранов по аватаре тебя вычислил.
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Повелитель драного Кити
00:27
еще раз.я понятия не имею кто это вообще.ты реально задрал мне чужие акки приписывать,дырка.будут жалобы на клевету на тебя.и да я рад что тебя тут обоссывают
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Mallory
00:27
Вот именно, что-то нашлепали, вот только потребность в этих специалистах по формошлепству в 400 раз меньше чем потребность в специалистах по python. Профессионал может и на бейсике накидать сколь уг...
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 4
Китя.
00:26
Да ладно на этот акк точно только зашел. а был до этого на акке Дырявый Непранов как обычно.
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Повелитель драного Кити
00:26
ага.щасс.я ток зашел сюда.так что банан потеребонькай клоун лгбтшный.увидел твой корпус.ну и пидеристия.кстати жалобы на тебя отправил.ты там про сосать внизу упоминаешь и прочее.пусть банят дырявого ...
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Китя.
00:25
Это ты же был что забыл. Акк Дырявый Непранов за бананят
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Повелитель драного Кити
00:23
Неплохо ты конча обоссал.А корпус что он хвалится ну чистая лгбт,как он дырка и любит))Такое чмо опущенное,что слов нет.его походу с детства в говно макали .и он тут решил повыеживаться.Даже ослолюбит...
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
beltar
00:15
Цитирую для тех у кого проблемы с русским: "формошлепство на Delphi возможно только в результате низкого порога вхождения и офигенной мощи самого инструмента, который и позволил создать всё то обилие...
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 4
Mallory
00:14
Если вы такой замечательный специалист что ставит винду ради 1C, то кто вам поможет. https://v8.1c.ru/platforma/mnogoplatformennost/ Станок вы тоже предлагаете крякнуть? Логично, если писал "програ...
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 4
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем