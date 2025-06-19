MSI Cubi NUC AI+ 2MG предлагает мощные ИИ-возможности в миниатюрном корпусе

Новый мини-компьютер MSI объединяет ИИ-функции, безопасность и экологичный дизайн в компактной форме. Это устройство выполнено в сверхкомпактном формате с объёмом всего 0.826 литра, но при этом оно предлагает возможности, характерные для современных Copilot+ компьютеров. Основное внимание уделено интеграции искусственного интеллекта в повседневную работу пользователей.

В основе Cubi NUC AI+ 2MG лежит мощный NPU (нейропроцессор), который обеспечивает запуск локальных ИИ-приложений без необходимости подключения к интернету. Среди ключевых функций: Live Captions с переводом в реальном времени, Cocreator для совместного творчества с ИИ, Click-to-Do для автоматизации задач и Recall — технология, позволяющая быстро находить нужные моменты на экране. Все эти инструменты работают с минимальной задержкой, что делает их полезными как для офисных задач, так и для творческих проектов. Для безопасности предусмотрена поддержка dTPM, защита данных на аппаратном уровне и возможность входа по отпечатку пальца. Также в наличии два порта 2.5G LAN для быстрого сетевого подключения. Устройство оснащено встроенными микрофонами и динамиками, которые обеспечивают голосовое управление, а также технологией MSI Power Link, позволяющей запитывать мини-ПК напрямую от совместимых мониторов через интерфейс USB-C. Ещё одной интересной чертой стал MSI Power Meter — функция, которая отслеживает энергопотребление, рассчитывает затраты на электроэнергию и выдаёт данные о выбросах углерода. Корпус устройства изготовлен из переработанных материалов (PCR), что соответствует стратегии компании по устойчивому развитию. Это решение ориентировано на профессионалов, преподавателей, дизайнеров и тех, кто ценит мобильность и высокий уровень производительности в небольшом форм-факторе. Cubi NUC AI+ 2MG сочетает в себе не только передовые технологии искусственного интеллекта, но и продуманную систему защиты данных, энергоэффективность и заботу об окружающей среде. Для тех, кто хочет работать с ИИ без лишних сложностей, это может стать идеальным вариантом. Остаётся ждать, когда новинка поступит в продажу и какие именно процессоры будут использоваться внутри. Но уже сейчас одно ясно: MSI создаёт мини-ПК, который может стать важным шагом в сторону будущего вычислений.