Новый игровой смартфон Infinix предлагает аккумулятор на 5500 мА·ч

Infinix официально начала продажи своего нового игрового смартфона GT 30 Pro в Индии. Базовая версия с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянного хранилища стоит INR 24,999 (~$292), а топовая комплектация с 12 ГБ ОЗУ и тем же объёмом памяти предлагается за INR 26,999 (~$315). Однако при покупке до 12 июня устройство доступно со скидкой — всего за INR 22,999 (~$268).

Смартфон оснащён чипсетом MediaTek Dimensity 8350 Ultimate, который сочетает высокую производительность с энергоэффективностью. Он работает с оперативной памятью до 12 ГБ и поддерживает расширяемое хранилище. Для охлаждения используется испарительная камера площадью 5400 мм².

Экран — 6,78-дюймовый AMOLED с разрешением 1080p+, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит. Защита экрана обеспечена Gorilla Glass 7i, а управление — на уровне физических GT-триггеров и сканера отпечатков пальцев под дисплеем. Также есть водонепроницаемость IP64 и двойная система камер: 108 МП основная с 8 МП сверхширокоугольной и 13 МП фронтальной.

Ёмкость батареи составляет 5500 мА·ч, поддержка зарядки — только проводная, 45 Вт. Производитель обещает два крупных обновления системы (до Android 17) и три года безопасности.