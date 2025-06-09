Новые контроллеры Switch 2 подвержены дрифту, как и их предшественники

Хотя Nintendo обещала более надёжные и долговечные Joy-Con 2 для Switch 2, пользователи уже начали сталкиваться с проблемой дрифта аналоговых стиков. Внутренние компоненты, по данным разборки, используют Alps-потенциометры — такие же, как и в оригинальных Joy-Con. Это означает, что со временем они тоже могут быть склонны к износу.

На Reddit пользователь moshi_yo опубликовал фотографии внутренностей новых контроллеров. Визуально конструкция не сильно отличается от предыдущих версий, и вместо магнитных Hall-effect сенсоров, которые помогают избежать механического износа, используется традиционная схема с переменными резисторами. Из-за этого возникает риск непредсказуемого поведения стиков после длительного использования.

Политика замены остаётся прежней: если Joy-Con выходит из строя в США или Латинской Америке, Nintendo предлагает бесплатную отправку устройства в сервисный центр. Если проблема подтверждается, компания заменяет контроллеры даже вне гарантийного срока. Однако пока неясно, будет ли это распространяться на новое поколение Joy-Con 2.

Стоит учесть, что новые контроллеры дороже оригинальных, а ремонт тоже обходится в большую сумму. Для тех, кто хочет избежать дрифта, альтернативой могут стать сторонние решения, например, контроллеры PowerA с поддержкой Hall-effect. Они совместимы с Switch 2 и предлагают лучшую долговечность.