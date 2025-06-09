Новый Yoga Book 9 14 может быть мощнее, но сталкивается с температурными ограничениями

Lenovo обновила серию Yoga Book, выпустив модель 9 14 с новым процессором Intel Core Ultra 7 255H (Arrow Lake) вместо U-серии прошлого поколения. Это решение должно было принести до двукратного прироста в производительности по сравнению с предыдущей версией на Core Ultra 7 155U, особенно в графических задачах. Однако в реальности всё не так гладко.

В ходе тестов стало ясно, что Yoga Book 9 14 склонен к довольно заметному троттлингу. При запуске CineBench R15 xT в цикле, производительность падала почти на 25%, что связано с температурными ограничениями и недостаточной эффективностью Turbo Boost. Для ультрабука это серьёзная проблема, особенно если учесть, что более старая 13-дюймовая версия Yoga Book 9 с U-серийным процессором практически не имела таких спадов.

Также интересно, что Xiaomi RedmiBook Pro 14 с точно таким же чипом Core Ultra 7 255H демонстрирует меньшее тепловое снижение — как показано на графиках, опубликованных в оригинальном обзоре. Это указывает на то, что проблема связана именно с охлаждением Lenovo, а не с самим CPU.

Ситуация может быть ещё хуже у топовой модификации с Core Ultra 9 285H, где разница в цене и ожидаемой производительности между ним и Ultra 7 255H будет минимальной. Учитывая проблемы, покупка флагманской версии выглядит менее выгодной, чем вариант с менее мощным, но более стабильным процессором.

Тем не менее, даже с учётом троттлинга, Yoga Book 9 14 остаётся значительно быстрее своих предшественников. Lenovo пока не прокомментировала ситуацию официально.