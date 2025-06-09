Обновление к юбилею добавляет улучшенные тени, оптимизацию и новое праздничное событие в ARK

Студия Wildcard отметила 10-летний юбилей ARK: Survival Evolved масштабным обновлением для версии Survival Ascended, которое включает переход с Unreal Engine 5.2 на более современную 5.5. Это принесло заметный прирост производительности, ускорило загрузку и уменьшило объём данных за счёт выборочного скачивания DLC.

Для владельцев PlayStation 5 Pro стало доступно улучшение графики через технологию PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Благодаря ей игроки получают увеличение частоты кадров на 30%, а также улучшенную прорисовку теней на дальних дистанциях.

В честь события разработчики запустили временное событие под названием Party on the Island. Оно включает новые косметические предметы, такие как Birthday Suit, Party Hat и DJ Party emote. Также появилась возможность собирать кусочки торта, дающие временные баффы, а также находить специальных Party Dinos и участвовать в Rave Dance.

Событие уже активно на официальных серверах и продлится до 17 июня. Владельцы неофициальных серверов могут включить его через параметр «-ActiveEvent=Birthday» в командной строке. В одиночном режиме или на хостинговых серверах есть выпадающий список для активации праздника в разделе Game Rules > Rules.