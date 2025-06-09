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ddr22
Новая сандбокс RPG Chronicles: Medieval выйдет в 2026 году
Raw Power Games представляет динамичный средневековый мир с армиями, боями и открытым финалом

Во время Summer Game Fest 2025 независимая студия Raw Power Games официально представила свой первый проект — Chronicles: Medieval. Это динамичная песочница в средневековой обстановке, выполненная в духе классических боевиков наподобие Mount & Blade, но с современным подходом к графике и игровым механикам. Релиз намечен на 2026 год с запуском в раннем доступе.

Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5 и использует фирменную технологию Asgard, которая обеспечивает живое взаимодействие персонажей, NPC и масштабные сражения, где игрок может участвовать как напрямую, так и через управление армией. Действие разворачивается в Европе XIV–XV веков, и каждый выбор влияет на ход истории. Игроки могут стать королями, генералами, торговцами или даже изгнанниками — всё зависит от принятых решений.

Особое внимание уделено реализму в бою. Разработчики сотрудничали с экспертами по историческим европейским видам рукопашных искусств (HEMA), чтобы передать точность и вес каждого удара. В игре представлены реальные исторические юниты: английские лучники с длинными луками, французская кавалерия и имперские пехотинцы с древковым оружием. Бой может происходить как в массовых сражениях, так и в режиме прямого управления в третьем лице.

Chronicles: Medieval не имеет фиксированного сюжета. Вместо этого игрок сам создаёт свою историю: от создания персонажа до формирования собственной стратегии. Можно набирать войска, обучать их, участвовать в дипломатии или начинать войны. Также доступны кооперативные сражения, где игроки объединяются для решающих битв.

Команда подчеркнула, что игра будет развиваться вместе с сообществом. Разработчики планируют регулярно проводить тестирования и учитывать отзывы игроков, чтобы сделать опыт максимально эпичным. Возможно, в будущем появится поддержка модификаций, хотя пока об этом говорить рано.

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#chronicles: medieval
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