Raw Power Games представляет динамичный средневековый мир с армиями, боями и открытым финалом

Во время Summer Game Fest 2025 независимая студия Raw Power Games официально представила свой первый проект — Chronicles: Medieval. Это динамичная песочница в средневековой обстановке, выполненная в духе классических боевиков наподобие Mount & Blade, но с современным подходом к графике и игровым механикам. Релиз намечен на 2026 год с запуском в раннем доступе.

Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5 и использует фирменную технологию Asgard, которая обеспечивает живое взаимодействие персонажей, NPC и масштабные сражения, где игрок может участвовать как напрямую, так и через управление армией. Действие разворачивается в Европе XIV–XV веков, и каждый выбор влияет на ход истории. Игроки могут стать королями, генералами, торговцами или даже изгнанниками — всё зависит от принятых решений.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

Особое внимание уделено реализму в бою. Разработчики сотрудничали с экспертами по историческим европейским видам рукопашных искусств (HEMA), чтобы передать точность и вес каждого удара. В игре представлены реальные исторические юниты: английские лучники с длинными луками, французская кавалерия и имперские пехотинцы с древковым оружием. Бой может происходить как в массовых сражениях, так и в режиме прямого управления в третьем лице.

Chronicles: Medieval не имеет фиксированного сюжета. Вместо этого игрок сам создаёт свою историю: от создания персонажа до формирования собственной стратегии. Можно набирать войска, обучать их, участвовать в дипломатии или начинать войны. Также доступны кооперативные сражения, где игроки объединяются для решающих битв.

Команда подчеркнула, что игра будет развиваться вместе с сообществом. Разработчики планируют регулярно проводить тестирования и учитывать отзывы игроков, чтобы сделать опыт максимально эпичным. Возможно, в будущем появится поддержка модификаций, хотя пока об этом говорить рано.