Новый трейлер Onimusha демонстрирует парирование и схватку Musashi с Ganryu

Во время Summer Game Fest 2025 был представлен новый трейлер Onimusha Way of the Sword которая вернётся в 2026 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Видео сосредоточено на игровом процессе, особенно на боях, где главный герой Миямото Мусаси сражается с демонами, используя разные техники и оружие.

Парирование выглядит ключевым элементом системы: Мусаси блокирует атаки как мелких, так и крупных врагов, что делает сражения более реалистичными и напряжёнными. Также в трейлере появился Сасаки Ганрю, основанный на исторической личности. Он будет одним из самых опасных противников главного героя, и судя по всему, его роль станет важной частью сюжета.

<span class="fr-mk" style="display: none;">&nbsp;</span><span class="fr-mk" style="display: none;">&nbsp;</span><span class="fr-mk" style="display: none;">&nbsp;</span><span class="fr-mk" style="display: none;">&nbsp;</span><span class="fr-mk" style="display: none;">&nbsp;</span><span class="fr-mk" style="display: none;">&nbsp;</span>

Игра будет доступна для тестирования на Gamescom. Трейлер также намекнул на стиль игры: это классический экшен с видом от третьего лица, вдохновлённый японскими легендами и историей самурайской чести. Дата выхода пока не объявлена.