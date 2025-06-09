Новый проект Mundfish возвращается с более масштабным и глубоким опытом на PC и консолях

Студия Mundfish, создатель оригинального Atomic Heart, официально представила Atomic Heart II — новую часть своей серии. Объявление состоялось в рамках мероприятия Summer Game Fest 2025, где также был показан трейлер, демонстрирующий значительный рост по сравнению с первой игрой. Проект будет выпущен на PC и всех современных консолях.

По словам создателя мероприятия Джоффа Кигли, это не просто прямое продолжение, а скорее духовный преемник первой части. В отличие от предыдущей игры, во второй будут гораздо глубже задействованы элементы ролевой системы: больше внимания уделено развитию персонажа, диалогам и взаимодействию с окружением. Точная дата выхода пока не объявлена, но игра уже находится на стадии разработки.

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Кроме Atomic Heart II, Mundfish также представила новый проект под названием The Cube. Хотя информации о нём пока немного.