Студия Mundfish, создатель оригинального Atomic Heart, официально представила Atomic Heart II — новую часть своей серии. Объявление состоялось в рамках мероприятия Summer Game Fest 2025, где также был показан трейлер, демонстрирующий значительный рост по сравнению с первой игрой. Проект будет выпущен на PC и всех современных консолях.
По словам создателя мероприятия Джоффа Кигли, это не просто прямое продолжение, а скорее духовный преемник первой части. В отличие от предыдущей игры, во второй будут гораздо глубже задействованы элементы ролевой системы: больше внимания уделено развитию персонажа, диалогам и взаимодействию с окружением. Точная дата выхода пока не объявлена, но игра уже находится на стадии разработки.
Кроме Atomic Heart II, Mundfish также представила новый проект под названием The Cube. Хотя информации о нём пока немного.