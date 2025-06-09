Новый стратегический экшен по вселенной Игры Престолов станет премиальным RTS-проектом от PlaySide Studios

Во время мероприятия Summer Game Fest 2025 студия PlaySide Studios официально анонсировала Game of Thrones: War for Westeros — новую игру в жанре real-time strategy, разработанную по мотивам культовой фэнтезийной саги Джордона Р.Р. Мартина.

По словам режиссёра Ryan McMahon, игроки смогут взять под контроль одну из великих династий Вестероса: Старков, Ланнистеров или Таргариенов. Также доступны уникальные противники, такие как Король Ночи и его Армия Мёртвых. Каждый дом предлагает разные тактики, юниты и героев, что делает игровой процесс максимально несимметричным.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt; Битвы происходят в реальном времени, где важны не только силовые столкновения, но и дипломатия, предательства, заключение союзов и управление ресурсами. Выход игры запланирован на 2026 год, и она будет доступна только на PC.