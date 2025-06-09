Новый проект Yacht Club Games получила дату выхода и демо-версию в Steam

Yacht Club Games, команда, известная по культовой 2D-платформерской RPG Shovel Knight, официально объявила дату выхода своей новой игры — Mina the Hollower. Релиз состоится 31 октября 2025 года на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и PC через Steam.

Игра рассказывает о Майне — героине с кнутом и способностью рыть подземные туннели, которая перемещается по миру с характерной для студии динамикой и уклоняется от врагов в духе классических платформеров.

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Если раньше игроки взаимодействовали с миром через лопату, то теперь ключевыми инструментами станут кнут и навыки проникновения вглубь уровней. Визуальный стиль и атмосфера остались верны эстетике 16-битных игр, что уже стало визитной карточкой разработчиков. Для тех, кто не хочет ждать до осени, уже доступна демо-версия в Steam.