В Reddit появилась история от пользователя u/Ok-Atmosphere7655, который решил приобрести AORUS Master GeForce RTX 5090 за $3000 через Amazon Нидерландов. После долгого ожидания и оплаты товара, отправленного из Испании, он получил посылку, внутри которой оказалась не видеокарта, а обычные продукты: пакеты с рисом и макаронами, подобранные так, чтобы соответствовать весу настоящей GPU.

Это был не просто случайный дефект или потеря посылки — сама видеокарта была заменена на имитатор содержимого. Судя по всему, продавец действовал осознанно, воспользовавшись тем, что товар прошёл несколько этапов доставки, прежде чем попал к покупателю. Это делает происшествие особенно тревожным: даже заказ через популярную платформу может закончиться мошенничеством, если продавец не проверен должным образом.

Хотя Amazon уже начал процесс возврата средств, пользователь скептически настроен относительно успеха дела. Однако в Евросоюзе законы о защите потребителей довольно жёсткие, поэтому есть шанс, что деньги будут возвращены без лишних проблем.

При этом внешняя целостность посылки сохранялась, и маркировка указывала на «новое» состояние товара.

Даже крупные площадки не застрахованы от подобных инцидентов.