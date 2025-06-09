Серверные процессоры Intel следующего поколения могут вернуть компании позиции на рынке дата-центров

Intel официально подтвердила, что в 2026 году выйдут новые серверные процессоры — Diamond Rapids и Clearwater Forest. Это важный шаг в стратегии компании по возвращению доминирования на рынке дата-центров, где её опередила AMD с серией EPYC.

На данный момент клиенты активно используют Granite Rapids, который является улучшенной версией предыдущих Xeon, но именно Diamond Rapids станет главным кандидатом на борьбу за лидерство. Ожидается, что он будет использовать архитектуру Panther Cove-X P-Cores и выпускаться по техпроцессу 18A с применением технологии Foveros Direct 3D-упаковки. Также сообщается о переходе на массивный разъём LGA 9324.

Diamond Rapids будет ориентирован на высокую производительность в задачах, связанных с искусственным интеллектом и облачными вычислениями. Он должен составить конкуренцию новым EPYC Venice от AMD, которые будут сделаны на базе 2 нм процесса TSMC. В свою очередь Clearwater Forest займёт нишу энергоэффективных решений, используя E-ядра и обеспечивая гибкость в зависимости от типа нагрузки.

Несмотря на то, что точное количество ядер и тактовые частоты пока не раскрыты, есть основания полагать, что Intel уже близка к завершению этапа массового производства.