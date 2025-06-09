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ddr22
ASUS представляет серию корпусных вентиляторов Prime MR120 с RGB
Новые вентиляторы ASUS Prime MR120 предлагают баланс между охлаждением, шумом и подсветкой

ASUS официально представила новую линейку корпусных вентиляторов — Prime MR120. В серии доступны две версии: Standard и Reverse (с обратным направлением воздушного потока), которые можно приобрести в чёрном или белом цвете по отдельности или наборами из трёх штук.

Толщина рамки вентилятора составляет 28 мм, что позволило установить более широкие лопасти для увеличения статического давления и улучшения циркуляции воздуха внутри системы. MR120 Standard выдаёт до 58 CFM воздушного потока и 1.7 mmH₂O статического давления, а модель Reverse предлагает те же 58 CFM, но немного меньшее давление — 1.38 mmH₂O. Обе модели работают очень тихо — уровень шума у Standard составляет максимум 21 дБ(А), а у Reverse — 23 дБ(А).

RGB-подсветка реализована через 20 адресуемых светодиодов и двухслойную матричную систему. Светодиоды расположены не только по краю, но и на внутреннем квадратном модуле, что создаёт равномерное свечение с обеих сторон. Поддержка Aura Sync позволяет интегрировать вентиляторы в единую световую экосистему вместе с другими компонентами ПК.

Цена и дата выхода пока не объявлены.

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#asus
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