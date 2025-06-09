Важно отметить, что продукты Kuroutoshikou доступны только на японском рынке, однако глобальные партнёры, такие как PowerColor и GALAX, предлагают аналогичные решения в других регионах.

Японский бренд Kuroutoshikou обновил свою линейку графических карт, добавив в неё новые модели Radeon RX 9060 XT с 8 ГБ и 16 ГБ видеопамяти. Хотя официальных подробностей о дизайне или производительности пока немного, известно, что эти видеокарты основаны на эталонных частях от AMD, без заводского разгона.

По информации из источников, компания использует чипы и конструкции от PowerColor и PC Partner, а также сохраняет базовую схему охлаждения — двухвентиляторную систему, уже знакомую по предыдущим поколениям видеокарт. На задней панели можно увидеть штампованный логотип PowerColor, хотя сама система охлаждения лишена дополнительной RGB-подсветки и других декоративных элементов.

Дизайн этих видеокарт минималистичный, как и упаковка: коробки выполнены в стиле «золотой щётки», без лишних деталей и ненужных украшений. Это подходит для пользователей, которые ценят простоту и надёжность больше, чем внешние эффекты.

Также в каталоге бренда можно найти другие знакомые решения: Hellhound, Fighter и Low Profile — как текущего, так и прошлых поколений. Некоторые из них — это просто переименованные версии известных моделей, но с минимальными отличиями от оригинала.

Важно отметить, что продукты Kuroutoshikou доступны только на японском рынке. Однако глобальные партнёры, такие как PowerColor и GALAX, предлагают аналогичные решения в других регионах.