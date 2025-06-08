Redmi Pad 2 выходит в Европе с MediaTek Helio G100 Ultra и экраном 90 Гц
Xiaomi официально выпустила Redmi Pad 2 — новый бюджетный планшет под управлением Android. Устройство уже доступно для заказа в Европе и Великобритании как с Wi-Fi, так и с поддержкой 4G. Модель стартует от €199 или £169, а версия с 4G обойдётся в €249 или £219, хотя на момент запуска действуют скидки и бонусы.
Планшет стал первым устройством с чипсетом MediaTek Helio G100 Ultra. Однако технические характеристики этого процессора почти идентичны предыдущему поколению: два ядра ARM Cortex-A76 на частоте 2.2 ГГц, шесть A55 на 2.0 ГГц и графический ускоритель Mali-G57 MP2. Разница между Helio G100 и его Ultra-версией пока остаётся неясной.
Экран — 11 дюймов, IPS, разрешение 2560x1600 пикселей (274 PPI), соотношение сторон 16:10 и пиковая яркость 600 нит. Частота обновления — 90 Гц. Размеры устройства — 254,58 x 166,04 мм.
Варианты расцветок — Mint Green и Graphite Grey. Базовая комплектация включает 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища, но доступны и модификации с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ SSD за дополнительную плату. Для повышения удобства предусмотрена поддержка стилуса и клавиатуры, хотя они продаются отдельно.
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