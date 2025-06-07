NetEase и Joker Studio анонсировали F2P морскую RPG с 300+ персонажами на всех платформах

Во время презентации State of Play была официально представлена Sea of Remnants — новая free-to-play RPG от студии Joker Studio (известной по Identity V) и издателя NetEase Games. Это проект масштабного уровня, запланированный к выходу в 2026 году на PC (Steam), PlayStation 5, iOS и Android.

Игра предлагает игрокам стать забытыми моряками — пупсовыми персонажами без воспоминаний, которые отправляются в путешествие вместе с загадочной девушкой через океаны и неизведанные острова в поисках утраченных секретов города Орбтопия.

Во время плавания вы сможете набирать экипаж из уникальных союзников, модернизировать корабли и собирать команды для исследований и тактических боёв по системе turn-based. Особенность игры в том, что сражения на суше происходят по очереди, а вот морские баталии — в реальном времени.

В мире Sea of Remnants более 300 NPC, каждый из которых обладает своей внешностью, характером и лояльностью. Игрок может подружиться с ними, провоцировать или устранить. В Орбтопии доступны не только задания, но и побочные активности: например, можно сыграть в маджонг или заняться кулинарией и рыбалкой.