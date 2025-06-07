Новые наушники Skullcandy предлагают уникальный дизайн и долгую работу от батареи

Skullcandy официально представила свои новые накладные наушники с шумоподавлением — Aviator 900 ANC. Это устройство выделяется необычным внешним видом, вдохновлённым старыми проводными моделями компании, и оснащено цифровым дисплеем уровня заряда на корпусе. Дисплей показывает оставшееся время работы.

Устройства предлагает беспроводное подключение через Bluetooth 5.3, а также проводной режим через 3.5 мм разъём. В комплекте поставляются кабель USB-C-to-A для зарядки и аудиокабель. Настройка управления осуществляется через мини-джойстик, металлический регулятор громкости и специальную кнопку, которую можно переназначить.

Аккумулятор обеспечивает до 60 часов автономности без активации шумоподавления и до 50 часов — с ним. Десятиминутная зарядка даёт около четырёх часов работы. Также добавлены шесть микрофонов для ANC, функция определения ношения и защита от пота и влаги благодаря нанопокрытию, хотя официального IPX рейтинга нет.

Вес устройства составляет 332 грамма. Компания также добавила поддержку THX Spatial Audio с отслеживанием головы и режимом низкой задержки звука.

Aviator 900 ANC уже доступны для предзаказа и поступят в продажу в середине месяца по цене $299.99 (или €249.99). В комплекте — чехол с ручкой, USB-C кабель и 3.5 мм аудиокабель.