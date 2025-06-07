Новые наушники DT 990 PRO X предлагают точное звучание и модульный дизайн для профессионалов

Компания Beyerdynamic представила обновлённую версию своих легендарных студийных наушников — DT 990 PRO X. Это новое поколение, построенное на основе оригинальной модели 1980-х годов, но с современными улучшениями: отсоединяемый кабель, сопротивление в 48 Ом, а также фирменный динамик STELLAR.45, разработанный в Германии.

Как отметил менеджер по продуктам Кевин Ниетш они отлично подходят как дополнение к студийным мониторам, особенно при работе над деталями микширования и мастерингом.

Для удобства использования предусмотрены мягкие амбушюры из бархата и регулируемая анатомическая головная дуга с вырезом для лучшего распределения давления. Все компоненты рассчитаны на долгую службу, а большинство из них можно заменить.

В комплекте поставляется отсоединяемый трёхметровый кабель mini-XLR-to-3.5 мм с переходником на 6.35 мм, а также чехол-мешок для хранения. Новинка уже доступна через официальный сайт, Amazon и авторизованные реселлеры по цене 199 евро.