Однако пока неясно, будет ли Nova Flip 2 представлен на ближайшем крупном мероприятии Huawei

Согласно новому слуху от инсайдера Fixed Focus Digital, Huawei рассматривает возможность выпуска нового складного смартфона, похожего на Nova Flip. Устройство может стать прямым конкурентом Samsung Galaxy Z Flip7 и быть более доступным по сравнению с флагманскими моделями.

По предварительной информации, новый смартфон будет похож на Huawei Pocket 2, но получит обновлённый дизайн и технические характеристики. Если верить слухам, это может быть второе поколение Nova Flip — устройство, которое впервые появилось в прошлом году как более бюджетная альтернатива другим складным телефонам компании.

Однако пока неясно, будет ли Nova Flip 2 представлен на ближайшем крупном мероприятии Huawei вместе с ожидаемой серией Pura 80. Скорее всего, анонс состоится позже.

Если устройство действительно находится в разработке, ожидается, что оно исправит недостатки первой версии — например, относительно небольшую батарею ёмкостью 4400 мА·ч и мини-дисплей размером 2.14 дюйма. Пользователи надеются увидеть более ёмкий аккумулятор, лучший процессор и улучшенные камеры.