Согласно новому слуху от инсайдера Fixed Focus Digital, Huawei рассматривает возможность выпуска нового складного смартфона, похожего на Nova Flip. Устройство может стать прямым конкурентом Samsung Galaxy Z Flip7 и быть более доступным по сравнению с флагманскими моделями.
По предварительной информации, новый смартфон будет похож на Huawei Pocket 2, но получит обновлённый дизайн и технические характеристики. Если верить слухам, это может быть второе поколение Nova Flip — устройство, которое впервые появилось в прошлом году как более бюджетная альтернатива другим складным телефонам компании.
Однако пока неясно, будет ли Nova Flip 2 представлен на ближайшем крупном мероприятии Huawei вместе с ожидаемой серией Pura 80. Скорее всего, анонс состоится позже.
Если устройство действительно находится в разработке, ожидается, что оно исправит недостатки первой версии — например, относительно небольшую батарею ёмкостью 4400 мА·ч и мини-дисплей размером 2.14 дюйма. Пользователи надеются увидеть более ёмкий аккумулятор, лучший процессор и улучшенные камеры.