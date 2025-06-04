XFX раскрыла детали своих видеокарт Radeon RX 9060 XT SWIFT OC, и новости впечатляют — даже двухвентиляторные модели способны на boost-частоты до 3320 МГц. Это подтверждает апрельские утечки о потенциале чипа Navi 44 (XT), который теперь демонстрируют все крупные партнеры AMD: ASRock, Sapphire и теперь XFX.

Любопытно, что XFX установила одинаковые частоты (2780 МГц game clock / 3320 МГц boost) как для двухвентиляторных, так и для трехвентиляторных версий. При этом TDP карт превышает базовые 150 Вт, достигая 170-180 Вт — близко к максимальному лимиту AMD в 182 Вт. В линейке представлены 8 ГБ и 16 ГБ версии, включая белую модификацию.