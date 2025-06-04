Sennheiser представила Bluetooth-адаптер BTD 700 для высококачественного звука
Sennheiser представила компактный Bluetooth-адаптер BTD 700, который превратит любые наушники в мощный аудиоинструмент. Этот донгл поддерживает aptX Lossless и Adaptive, обеспечивая передачу звука с качеством 24 бит/96 кГц.
Геймеры оценят режим с задержкой всего 30 мс, а любители кино — поддержку Auracast для трансляции звука на несколько пар наушников одновременно. Подключение по USB-C (есть переходник на Type-A) делает BTD 700 универсальным решением для ПК, смартфонов и планшетов. Цена устройства 60 долларов.
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