Void War вышла на PC — темная стратегия с техно-готикой и боями на абордаж
Tundra Interactive наконец выпустила Void War на PC, предлагая фанатам жанра смесь стратегического планирования, абордажных схваток и откровенно безумного сеттинга.
Здесь шесть секторов, десятки типов экипажа (70+ вариаций с уникальными навыками) и 140 видов экипировки — от псионики до «мясных принтеров», штампующих лоботомированных слуг. Карта упрощена, чтобы игроки не гибли из-за случайного недосмотра, но сложность компенсируют 12 уровней, где война давно перестала соблюдать правила.
Главный козырь — атмосфера: гравитонные пушки соседствуют с алтарями темным богам, а командиры (10 на выбор) напоминают помесь капитана «Нормандии» с героем Warhammer 40K.
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