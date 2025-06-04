Tundra Interactive наконец выпустила Void War на PC, предлагая фанатам жанра смесь стратегического планирования, абордажных схваток и откровенно безумного сеттинга.

Здесь шесть секторов, десятки типов экипажа (70+ вариаций с уникальными навыками) и 140 видов экипировки — от псионики до «мясных принтеров», штампующих лоботомированных слуг. Карта упрощена, чтобы игроки не гибли из-за случайного недосмотра, но сложность компенсируют 12 уровней, где война давно перестала соблюдать правила.

Главный козырь — атмосфера: гравитонные пушки соседствуют с алтарями темным богам, а командиры (10 на выбор) напоминают помесь капитана «Нормандии» с героем Warhammer 40K.