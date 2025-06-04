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ddr22
BenQ представила подсветку для монитора ScreenBar Halo 2
Новинка получила двухзонное освещение, улучшенный регулятор и металлический дизайн от студии MINIMAL

BenQ анонсировала обновлённую версию своего фирменного подсвета для мониторов — ScreenBar Halo 2. Это устройство создано с акцентом на комфорт профессиональных пользователей, особенно тех, кто проводит за рабочим столом много времени. Оно предлагает двойное освещение: как переднее, так и заднее, что помогает снизить резкие перепады яркости между экраном и окружающей средой.

Главной особенностью стало расширение зон подсветки до трёх секторов, что увеличивает охват на 423% по сравнению с предыдущей версией. Это позволяет лучше балансировать уровень освещённости и снижать усталость глаз. Передний свет использует технологию ASYM-Light, которая направляет поток под углом в 18 градусов, избегая бликов на экране и попадания света прямо в глаза.

Разработка длилась четыре года, и в неё вошла совместная работа с Национальным университетом науки и технологии Тайваня. Исследования показали, что правильная подсветка вокруг монитора улучшает зрительный комфорт. Устройство соответствует рекомендации ANSI по соотношению яркости экрана и окружения — не более 3:1.

Обновлённый поворотный механизм покрыт антибликовым составом, который устойчив к отпечаткам пальцев. Он позволяет регулировать яркость (от 0 до 100%) и температуру цвета (2700K–6500K).

Крепление тоже изменилось: вместо жёсткого зажима используется мягкий поворотной зажим из цинкового сплава, подходящий даже для изогнутых мониторов.

В дополнение к управлению, свет может автоматически реагировать на условия: есть функции автоприглушения, включения/выключения и сохранения пользовательских настроек. Дизайн получил лаконичное металлическое покрытие, разработанное в сотрудничестве с MINIMAL Design, студией основателя бренда Nike Скотта Вилсона.

Компания также запустила кампанию #ElevateWithHalo, в рамках которой разыгрывает 50 экземпляров устройства бесплатно.

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