Согласно новому отчёту от журналиста Jason Schreier из Bloomberg, студия EA и её дочерняя компания Cliffhanger Games работали над масштабным проектом — видеоигрой по вселенной Black Panther . Однако разработка так и не вышла из стадии предварительного производства, что стало основной причиной закрытия проекта и увольнения сотрудников.

Основная сложность заключалась в том, что игра находилась в состоянии pre-production слишком долго. Хотя команда пыталась реализовать амбициозные идеи, руководство EA оказалось недовольно темпами работы. Несмотря на то, что за последние месяцы проект начал набирать обороты, этого оказалось недостаточно, чтобы убедить менеджмент продолжать финансирование.

Закрытие проекта совпало с третьей волной массовых увольнений в EA в этом году. Это говорит о том, что компания пересматривает свои приоритеты, фокусируясь на более зрелых и прогнозируемых проектах. И хотя Black Panther больше не выйдет, сама концепция заслуживает внимания.