Motorola официально представила свой новый бюджетный смартфон — Moto G56. Устройство построено на базе чипсета MediaTek Dimensity 7060 с восьмиядерным процессором и графикой IMG BXM-8-256. По производительности он находится примерно на уровне предыдущих моделей, таких как Moto G55 и Moto G54, что делает его подходящим для повседневного использования.

Экран увеличился до 6.72 дюйма, сохранив разрешение Full HD+ и частоту обновления 120 Гц. Он выполнен по технологии IPS и защищён стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Это не самое современное решение, но оно соответствует уровню устройства.

Одним из ключевых изменений стало добавление третьей камеры на задней панели. Основная — 50 МП, ультраширик — 8 МП. Назначение нового датчика пока остаётся загадкой. Фронтальная камера стала выше по разрешению — 32 МП вместо прошлогодних 16 МП, что должно положительно сказаться на качестве селфи.

Ёмкость аккумулятора выросла до 5200 мА·ч, поддерживается зарядка через USB-C мощностью 30 Вт. Также стоит отметить защиту от пыли и воды по стандарту IP69, что редкость для этой ценовой категории. Смартфон работает на Android 15 «из коробки», имеет слот для microSD-карт и традиционный 3.5 мм разъём для наушников.

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Цена модели составляет €250 (~$284) или £199.99 в Европе. Версия с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной памяти доступна только в одном варианте исполнения. Точных данных о глобальном запуске пока нет, но если история с другими Moto G показывает что-то, то устройство может появиться в других регионах в ближайшие месяцы.

Moto G56 продолжает линию Motorola по созданию доступных, но функциональных устройств. Хотя это не флагман, он предлагает те функции, которые могут быть важны для пользователей: долгий срок службы от одного заряда, защиту от внешних воздействий, качественную сборку и актуальный уровень программного обеспечения. И хотя производительность GPU пока не самая высокая, она остаётся достаточной для большинства задач, включая игры среднего уровня и повседневные приложения.