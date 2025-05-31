Новинка предлагает качественный звук, стильный дизайн и интуитивное управление, но не идеальна в плане комфорта

Corsair Virtuoso Max Wireless продолжает традицию серии Virtuoso как одного из самых технологичных решений для аудиопериферии. Эти наушники сочетают прочную конструкцию из алюминия, графеновые 50-миллиметровые драйверы и двойной режим беспроводного подключения: через низколатентный 2.4 ГГц Slipstream и Bluetooth с aptX HD. Всё это упаковано в стильно оформленный корпус с RGB-подсветкой и матовой отделкой, что делает их не просто устройством, а частью игрового или рабочего пространства.

Звуковое оформление заслуживает отдельного внимания. Частотный диапазон охватывает 20 Гц — 40 кГц, что обеспечивает детализацию даже в самых насыщенных моментах игр. Поддержка Dolby Atmos добавляет глубины, особенно при использовании на ПК. Микрофон тоже на высоком уровне — хотя он не выделяется абсолютной чистотой записи, как у самых топовых моделей, его качество хватает для стриминга, голосового чата и профессиональных видеозвонков.

Особое внимание заслуживает батарея. Corsair обещает до 60 часов автономности без активного шума и RGB, а тестирование показало около 55–60 часов реального использования. Даже с подсветкой время жизни остаётся впечатляющим — благодаря эффективному энергопотреблению. Удобная функция автоматического сна и пробуждения позволяет экономить заряд без потери удобства: достаточно положить наушники — и они сами выключаются, взять в руки — и мгновенно возвращаются к жизни.

Впрочем, есть и слабые места. Несмотря на улучшенные амбушюры и более мягкую посадку, вес устройства ощущается после нескольких часов использования. Для коротких сессий это не проблема, но в длительной работе наушники могут вызвать лёгкий дискомфорт. Это не первый раз, когда студия сталкивается с этой задачей — предыдущие модели имели аналогичные замечания.

Цена также требует внимания — за такие наушники придётся заплатить серьёзные деньги. Но если вам важны качество сборки, звучание, долгая работа от аккумулятора и возможность управления через iCUE, то Virtuoso Max станет одним из лучших вариантов на рынке.

Это устройство для тех, кто ценит звук как искусство, а внешний вид — как элемент образа. Но если вы планируете использовать его весь день напролёт, возможно, стоит поискать более лёгкие альтернативы.