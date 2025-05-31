Независимое исследование показало значительное отставание в реальных условиях

В рамках своей стратегии по переходу на собственные компоненты Apple впервые установила свой внутренний модем C1 в модель iPhone 16e, отказавшись от решений Qualcomm, которые использовались ранее. Это был важный шаг для компании: она стремится к большей интеграции аппаратной и программной части, а также снижению зависимости от внешних поставщиков. Однако, как показало недавнее исследование, проведённое при участии Qualcomm и опубликованное через Cellular Insights, новый модем пока не может тягаться с флагманскими решениями Snapdragon.

Тестирование проводилось в Нью-Йорке на сетях T-Mobile в трёх разных условиях. В нём участвовали iPhone 16e и два Android-смартфона — один с модемом Snapdragon X75, другой с X80. Результаты оказались не в пользу Apple: устройства на Snapdragon показали до 35% более высокую скорость загрузки и впечатляющие 81–91% преимущества по скорости загрузки данных на передачу.

Эти цифры говорят о том, что, несмотря на успехи в энергоэффективности и автономности, Apple ещё не вышла на уровень лидеров по мобильному соединению. Исследование показало, что модем C1, хоть и является первым самостоятельным решением компании, всё же остаётся позади тех, кто уже давно работает в этом направлении.

При этом iPhone 16e получил и положительные стороны: процессор A18 и новые функции ИИ стали частью его привлекательности. Но если речь идёт о скорости подключения и стабильности связи, то здесь Android-устройства, оснащённые Snapdragon X75 и X80, обходят его даже в самых простых сценариях использования.

Это исследование лишний раз напоминает, что создание собственных компонентов — долгий путь. Первый шаг сделан, но чтобы догнать лидеров, потребуется ещё несколько поколений модемов. А пока iPhone 16e демонстрирует хороший прогресс в экономии энергии, но проигрывает в скорости тем, кто уже давно играет по своим правилам.