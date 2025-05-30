Новинка предлагает высокую скорость опроса, индивидуальную настройку и уникальный дизайн.

Компания Pwnage, известная своими точными и технологичными периферийными устройствами для геймеров и творческих профессионалов, представила обновлённую версию своей компактной клавиатуры — Zenblade 65 V2. Это устройство выполнено с акцентом на производительность, надёжность и стиль.

Zenblade 65 V2 оснащена фирменным чипом нового поколения — ZENITH. Он обеспечивает рекордно высокую частоту опроса в 8000 Гц и задержку всего 0.125 мс. Поддержка технологий Rapid Trigger, SOCD и DKS позволяет точно настраивать поведение клавиш под нужды пользователя.

В основе устройства — плата, совместимая с современными Hall Effect переключателями Gateron и TTC. В комплекте установлены премиальные Gateron Jade Pro, которые отличаются линейным ходом и долговечностью. Также реализована поддержка полной персонализации через веб-интерфейс: никакого дополнительного ПО не требуется — всё настраивается в браузере.

Лимитированная версия Nyomi получила эксклюзивное оформление. Клавиатура имеет двухцветный алюминиевый корпус, сделанный методом CNC-фрезеровки, особые двусторонние кейкапсы и коллекционную карточку с номером. Звук нажатия клавиш был специально доработан: использовались материалы и конструктивные решения, чтобы добиться приятного, плотного и чёткого звучания.