Китайская компания делает шаг к независимости в производстве мобильных процессоров

Xiaomi делает шаг вперёд в разработке собственных чипсетов. На специальном мероприятии в Пекине, получившем название «Новое Начало», была представлена первая флагманская однокристальная система компании — XRING O1. Эта разработка, выполненная по 3-нанометровой технологии второго поколения, содержит 19 миллиардов транзисторов, десятиядерный процессор, шестнадцатиядерный GPU Immortalis-G925, четвёртое поколение ISP и шестиъядерное NPU с производительностью 44 TOPS. Это позволило достичь высокой вычислительной мощности при сохранении энергоэффективности.

Как заявил один из руководителей компании, Лю Вэйбин, цель Xiaomi не ограничивается созданием дорогих чипов для премиальных устройств. Компания видит будущее своих процессоров и в более доступных устройствах.

По его словам, именно флагманские процессоры — самые трудные в разработке: они требуют максимальной производительности, имеют сложную архитектуру и высокое энергопотребление. Но как только такую задачу решают, переход к менее мощным чипам становится естественным. По некоторым данным, уже сейчас внутри компании обсуждается возможность использования упрощённых версий XRING O1 в новых недорогих продуктах.

Один из следующих этапов развития — создание собственного модема, охватывающего стандарты от 3G до 5G, чтобы построить полный спектр мобильных решений.