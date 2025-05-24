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ddr22
LYNK представила новое поколение водоблоков для видеокарт с возможностью быстрой замены
Новый LYNK+ VGA Water Block переносит трубки на заднюю часть и добавляет Quick-Disconnect — всё ради удобства и стиля

На стенде LYNK в рамках Computex 2025 можно было заметить обновлённую версию водоблока под брендом LYNK+, предназначенного для охлаждения видеокарт. Это не просто очередная модификация под старый дизайн, а полноценное переосмысление конструкции. В основе решения — двухслотовый насосный блок и основание с охлаждением VRM/памяти, соединённые с 360 мм радиатором. То есть, это комплексный подход к термоотводу, который подходит даже для самых горячих GPU.

Если раньше трубки выходили сверху, то теперь их переместили на хвостовую часть карты. Это делает систему чуть компактнее и упрощает сборку внутри корпуса. Теперь не нужно ломать голову, как спрятать или закрепить тубинг сверху — он аккуратно выходит сзади, где его легче интегрировать в общий поток проводов. Плюс ко всему, появилась функция Quick-Disconnect, которая позволяет менять радиатор или всю СВО без разбора системы. Такой подход уже встречается у EKWB и Alphacool, но LYNK делает его доступным в своём ценовом диапазоне.

Встроенный экран на насосном блоке может отображать данные о температуре, частотах, напряжении и даже показывать анимацию. Это стало трендом на этой выставке: Thermaltake, ASUS и Palit тоже показали решения с LCD-панелями. Но если другие используют их больше как элемент стиля, то здесь панель стала частью экосистемы, особенно при использовании вертикальных слотов для установки GPU, что сейчас становится нормой благодаря RGB-модернизации матплат.

LYNK делает ставку не только на эффективность, но и на визуальный комфорт. Особенно если ты строишь ПК как произведение искусства, где важна не только подсветка, но и информация в реальном времени. Да, это не замена полноценному монитору, но внутри корпуса такая фича может быть полезной, особенно если ты часто меняешь параметры через BIOS или тестируешь производительность.

Выпуск новых решений пока не объявлен официально. Но если судить по другим участникам рынка, например, Alphacool и EKWB, которые тоже внедряют новые технологии, то ждать осталось недолго. Остаётся только проверить, как именно будет работать Quick-Disconnect и сам дисплей, и какие модели совместимы с этим блоком.

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#lynk
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