Модель 25053PC47G будет выпущена как Poco F7 и, вероятно, станет глобальной заменой Redmi Turbo 4 Pro

Судя по всему, Xiaomi ускорила планы относительно Poco F7. Новинка с модельным номером 25053PC47G неожиданно появилась в базе данных регулятора Таиланда (NBTC), где подтвердили её коммерческое название — Poco F7. Это уже не первый раз, когда устройство «протаскивается» через документы: ранее его видели в FCC и IMDA Сингапура. Теперь же можно говорить о том, что запуск действительно близок.

Интересно, что перед этим та же модель прошла сертификацию в Индии под другим названием — Redmi Turbo 4 Pro, хотя это, по сути, один и тот же аппарат. То есть, речь идёт о глобальной версии устройства, которое уже вышло в Китае. По информации из источников, Poco F7 должен быть доступен к покупке в июне, если всё пойдёт по плану. Хотя, конечно, точные даты пока не объявлены официально.

Устройство обещает AMOLED-экран на 6,83 дюйма с частотой 120 Гц и пиковой яркостью до 3200 нит. Внутри установлен Snapdragon 8s Gen 4, который уже встречался в других моделях, но пока не получил широкого распространения. То есть, это не просто переименованная 8 Gen 3, а действительно новая платформа. Только вот какие именно приложения будут работать быстрее — покажут тесты после выхода.

Ещё одна интересная деталь — аккумулятор. У Redmi Turbo 4 Pro внутри стоит батарея на 7550 мА·ч, тогда как у Poco F7 она ограничена 6500 мА·ч. Возможно, это связано с тем, что устройство должно быть чуть тоньше или легче. Но для тех, кто рассчитывал на долгую автономность, это может стать разочарованием. Хотя, конечно, даже 6500 мА·ч — это больше, чем у среднего смартфона, особенно если сравнивать с iPhone 16 или Samsung Galaxy S25 Ultra, где ёмкость редко превышает 5000 мА·ч.

Выпуск намечен примерно на июнь 2025 года, хотя точные даты пока не раскрыты. Если судить по предыдущим релизам, то цена должна быть ниже, чем у Poco F7 Pro ($599). То есть ориентироваться можно на $450–$500, что соответствует уровню других мощных Android-устройств. Например, OnePlus Ace 5 Racing Edition или Realme GT Neo 7 Ultra находятся в той же ценовой нише. И хотя они не всегда предлагают такой уровень железа, у них тоже есть свои особенности.