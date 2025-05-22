Новый профессиональный GPU от AMD позиционируется как серьёзный игрок на рынке локальных ИИ-вычислений, с поддержкой многопользовательской работы и ускорением до 5x против RTX 5080

На фоне роста интереса к локальным ИИ-моделям AMD выпустила Radeon AI PRO R9700 — новый видеопроцессор, который позиционируется как прямой конкурент решениям для машинного обучения. Это не игровая карта, а инструмент для запуска нейросетей вроде DeepSeek R1, Mistral Large или Flux Schnell, где важна не только скорость вычислений, но и объём памяти. Устройство имеет 32 ГБ GDDR6, 128 ИИ-ускорителей, 64 вычислительных блока и потребляет до 300 Вт. То есть это не просто обновление старого WX-сегмента — это новая линейка, которая может повлиять на рынок рабочих станций.

Карта построена на чипе Navi 48 (RDNA 4), который уже встречается в RX 9070 XT, но здесь он перенастроен под задачи машинного обучения. Например, частоты немного ниже, чем в игровом варианте, зато оптимизация направлена на стабильную работу с большими моделями. По заявлению компании, R9700 вдвое быстрее предыдущего поколения W7800 в тесте DeepSeek R1. А если сравнивать с NVIDIA RTX 5080, то преимущество ещё больше. Ведь у неё всего 16 ГБ VRAM, что ограничивает возможность запуска современных ИИ-проектов. Особенно тех, которые требуют больше памяти, например, Mistral 123B или DeepSeek 70B.

Судя по всему, компания делает ставку на работу с несколькими GPU одновременно. Radeon AI PRO R9700 поддерживает PCIe 5.0 и масштабирование до четырёх карт в одной системе, что даёт 128 ГБ видеопамяти. Это важно, особенно если ты занимаешься обучением или тонкой настройкой сетей. Такие параметры позволяют работать с проектами, которые раньше были доступны только на серверах. Хотя, конечно, не каждый пользователь будет собирать такую сборку дома. Но если ты делаешь акцент на локальное обучение, а не на облачное, тогда да, это реальный шаг вперёд.

Если сравнивать с другими решениями, например, Intel Arc Pro B60 или NVIDIA A6000, то R9700 выглядит чуть более доступным. Да, у неё нет специализированных ядер Tensor Core или XMX, но за счёт шины в 256 бит и увеличенного кэширования она справляется с задачами лучше, чем другие дискретные решения. Плюс ко всему, можно использовать несколько карт сразу, чего не всегда позволяют делать конкуренты.

Выпуск намечен на июль 2025 года. Продаваться она будет через ASUS, Gigabyte, Sapphire и других партнёров.