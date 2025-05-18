Ожидается, что игроки получат графические и технические улучшения, которые поднимут качество изображения, повысят стабильность и сгладят некоторые проблемы производительности

Согласно слухам от источников GameReactor, Rockstar Games работает над улучшенными версиями Red Dead Redemption 2. Среди целевых платформ — PlayStation 5, Xbox Series X|S и даже Nintendo Switch 2.

Интерес к таким проектам высокий. Многие помнят, как RDR2 выпускали в 2018 году. Игра тогда вышла с проблемами, особенно на старых версиях консолей. Сейчас же, с учётом современных технологий, улучшенных движков и оптимизации, всё должно быть лучше. Хотя, конечно, сложно ожидать такого же уровня детализации, как на ПК или PS5 Pro.

Для Nintendo Switch 2 идея порта звучит логично. Эта машина должна быть заметно мощнее оригинальной Switch. И если Cyberpunk 2077 запускается без потерь, то RDR2 — реальный шаг вперёд. Особенно если они хотят проходить историю Артура Моргана вне дома. При этом сама Rockstar пока не подтверждала информацию. Так что пока всё это только предположения. Но история показывает: если кто-то говорит о возможности порта, значит, он действительно рассматривается. Особенно если учесть, что разработка ведётся на фоне анонса Switch 2 и других крупных игровых событий 2025 года.

Выпуск RDR2 может совпасть с запуском Nintendo Switch 2. Если это произойдёт, то у владельцев новой консоли будет сразу два серьёзных open-world проекта — новый Cyberpunk 2077 и обновлённая версия легендарного вестерна. Для рынка это будет важно. Ведь многие покупают новые системы ради совместимости с большими играми прошлого и настоящего.

Если порт действительно состоится, это станет ещё одним шагом в сторону мобильности. Люди смогут играть в масштабные проекты не только дома, но и в дороге. Это напоминает ситуацию с Steam Deck и тем, как игры вроде Baldur's Gate 3 начали работать в любом месте. Только теперь это касается Nintendo и её пользователей. Пока рано говорить о чём-то конкретном. Ни точных характеристик, ни официальных системных требований нет. Но если CDPR смогла приспособить Cyberpunk 2077 под новую Switch, то у Rockstar тоже есть шанс. Особенно если они воспользуются технологией DLSS или FSR, как другие студии.