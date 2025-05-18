Аналитики прогнозируют: из-за переноса GTA 6 консоли PlayStation и Xbox продадутся на 700 тысяч меньше в 2025 году

Аналитическая компания Ampere Analysis пересмотрела прогнозы по продажам консолей. Причиной стал перенос Grand Theft Auto VI на 2026 год. По оценкам экспертов, PlayStation и Xbox продадут на 700 тысяч консолей меньше. Также ожидается 21 миллион меньше проданных игр. Общие потери игрового рынка составят порядка 2,7 миллиарда долларов.

Ситуация вполне может измениться уже в 2026 году. Тогда продажи должны резко вырасти благодаря выходу GTA 6. Главным бенефициаром сложившейся ситуации станет Nintendo. Аналитики DFC Intelligence подтверждают, что задержка GTA 6 выгодна японской компании.

Общий рост игровой индустрии в 2025 году теперь оценивают всего в 0,9%. В следующем году ожидается скачок на 2,2%. Без главного хита года праздничные продажи PlayStation и Xbox окажутся скромнее. Nintendo же может рассчитывать на успех благодаря своей эксклюзивной линейке игр.