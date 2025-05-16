Предыдущий Pad 9 получил 8 динамиков, так что вполне возможно, новинка сохранит этот тренд

Ожидается, что Honor Pad 10 станет не просто планшетом для развлечений, а полноценным помощником в учебе с акцентом на защиту зрения, стилус и ИИ-обучение. Появление устройства могут приурочить к запуску серии Honor 400.

В тизерах говорится о новых функциях, которые помогут в обучении. Что именно это значит — пока не ясно. Возможно, речь идёт о приложениях с голосовым помощником, распознаванием текста или даже адаптацией материалов под стиль обучения пользователя.

Ещё одна интересная деталь — две фронтальные камеры. Официально их наличие не подтверждено, но по слухам они там есть. Одни предполагают, что это нужно для распознавания лица, другие — что камеры могут быть задействованы в создании 3D-контента. Не самая очевидная опция для планшета, но если Honor действительно что-то новое задумала, то это может быть любопытно.

Дисплей тоже заслуживает внимания. Сообщается, что он похож на бумагу, с низким бликованием и хорошей защитой глаз. Это логично, ведь устройство позиционируют как комфортное для длительного использования — особенно важно для учёбы. Если верить прошлым моделям, можно ожидать большого экрана с высокой частотой обновления, а также поддержку стилуса и клавиатуры.

Предыдущий Pad 9 получил 8 динамиков, так что вполне возможно, новинка сохранит этот тренд. Также стоит рассчитывать на качественный звук и удобство потребления медиаконтента. Особенно если ты работаешь с курсами, видеоуроками или просто хочешь послушать подкасты без проводов.

Выпуск Honor Pad 10 пока не анонсирован официально, но есть шанс, что его покажут вместе с новыми смартфонами из серии Honor 400. Дата презентации этой линейки намечена на конец месяца. Так что ждать недолго.