Некоторые пользователи Fitbit получили доступ к экспериментальным функциям: анализу медицинских анализов, симптом-чекеру и выявлению аномалий в показателях здоровья — всё это пока в режиме тестирования

Fitbit добавила в своё приложение три новых функции, которые пока доступны только части пользователей.

Первая функция — Medical Record Navigator. С её помощью можно загрузить в приложение изображение или PDF с результатами анализов, например, крови. Далее ИИ Gemini должен помочь разобраться, что означают все эти строчки и цифры, переведя их на более понятный язык.

Вторая — Symptom Checker. Тут тоже работает искусственный интеллект. Пользователь пишет, как себя чувствует: «болит голова», «усталость», и система задаёт наводящие вопросы. После этого даёт предположительное объяснение состояния. Не диагноз, конечно, а именно общую информацию. При этом Fitbit подчеркивает — это не замена врачу, только помощь в понимании того, что происходит.

Третья — Unusual Trends. Эта штука следит за вашими обычными показателями: ЧСС в покое, вариабельность сердечного ритма, качество сна и так далее. Если какие-то параметры выходят за рамки привычных значений — приложение уведомляет об этом. Может, это просто переутомление, а может быть повод задуматься и провериться.

На данный момент эти функции доступны ограниченному кругу лиц. Чтобы принять участие, нужно согласиться делиться данными для исследований и разработок.