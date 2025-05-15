Финансовый директор Intel заявил о незначительном объеме заказов на новые техпроцессы 18A и 14A

Финансовый директор компании Дэвид Зинснер в интервью Reuters признал, что внешних заказов на новые техпроцессы 18A и 14A пока крайне мало.

«У нас есть тестовые чипы, но некоторые клиенты отказываются от них... Объёмы заказов пока невелики», — сказал Зинснер. Это заявление вызвало удивление, поскольку недавно ходили слухи о партнёрстве Intel с NVIDIA и другими крупными компаниями.

Интересно, что Intel не исключает продолжения сотрудничества с TSMC. Например, Nova Lake для десктопов, судя по всему, будут производить на мощностях TSMC. Получается странная ситуация — свой фаундри развивают, но при этом продолжают зависеть от конкурента.

Вероятно, Intel слишком поздно включилась в гонку. TSMC и Samsung уже давно забрали всех крупных клиентов. Хотя если 18A действительно окажется прорывным техпроцессом, шансы еще есть.

Новый CEO Intel Лип-Бу Тан явно получил непростое наследство. Интересно, какие кардинальные меры он предпримет, чтобы переломить ситуацию. Пока что стратегия «и вашим, и нашим» выглядит не слишком убедительной.