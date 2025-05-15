Epic Games анонсировала Unreal Engine 5.6 с поддержкой больших открытых миров и стабильными 60 кадрами

В Unreal Engine 5.6 Epic добавила оптимизированные профили устройств на основе настроек Fortnite. Это должно помочь достичь заветных 60 FPS на всех поддерживаемых платформах. Также улучшена потоковая загрузка контента — возможно, это наконец-то решит проблему с подтормаживаниями в играх на UE.

Особенно порадовали улучшения в аппаратном трассировании лучей через Lumen. Разработчики обещают большую производительность на современном железе и снижение нагрузки на CPU. Для проектов вроде ремастера Oblivion это могло бы стать спасением, хотя вряд ли уже выпущенные игры получат такие апдейты.

Еще в UE 5.6 появились:

- Параллельная работа с Renderer Hardware Interface

- Оптимизации для виртуальных теней

- Обновленный GPU Profiler 2.0

- Улучшенная производительность PCG GPU Compute

- Встроенный MetaHuman Creator

- Самое большое обновление инструментов анимации за всю историю движка

Пока это сырая версия — Epic предупреждает, что переносить в нее рабочие проекты не стоит. Лучше дождаться стабильного релиза или хотя бы копировать проекты из предыдущих версий.

Интересно, как эти оптимизации скажутся на будущих играх. Особенно заманчиво звучит возможность делать большие миры без просадок FPS. Если обещания исполнятся, это может изменить подход к разработке open-world проектов.

Более подробно о нововведениях расскажут на Unreal Fest Orlando 3 июня. Вероятно, там покажут конкретные примеры, а не просто маркетинговые обещания.