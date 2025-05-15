В сети появились подробности о технических характеристиках Nintendo Switch 2, включая CPU, GPU, объем оперативной памяти и выделенные системные ресурсы

Сердцем консоли станет кастомный чип NVIDIA T239 на основе архитектуры Ampere — это не просто переработанный Tegra, как в оригинальной Switch. Внутри восемь ядер Arm Cortex-A78C, работающих на 64-битной инструкции ARMv8. Поддержки 32-битного кода нет, так что это явно устройство следующего поколения. Из этих восьми ядер шесть доступны для разработчиков, а два зарезервированы под системные задачи. Частоты не самые высокие: в портативном режиме до 998 МГц, в док-станции — до 1,1 ГГц. Есть возможность буста до 1,7 ГГц, вероятно, для будущих обновлений или тяжёлых приложений.

Графика тоже обновилась. GPU на основе Ampere с 1536 CUDA-ядрами. В док-режиме работает на 561 МГц, в портативном — на 1007 МГц. Это даёт около 3,07 терафлопс в доке и 1,71 в ручном режиме. Правда, часть ресурсов GPU уходит на нужды системы, так что реальные значения чуть ниже.

Оперативная память теперь LPDDR5X, объём увеличен с 4 ГБ до 12. Пропускная способность — до 102 ГБ/с в док-станции и 68 ГБ/с в портативном режиме. Из них 3 ГБ отводится под систему, остальные 9 — под игры и приложения. Вероятно, этого должно хватить для более требовательных проектов, хотя всё зависит от оптимизации.

Ещё одна интересная фишка — движок декомпрессии данных LZ4. Он берёт на себя распаковку ресурсов, чтобы не перегружать CPU. Это должно помочь с загрузками и температурой. Хранение тоже обновили: 256 ГБ UFS + слот под microSD Express до 2 ТБ. Экран — 7.9 дюймов, 1080p, HDR10 и VRR до 120 Гц, но только на внутренней матрице. HDMI пока без VRR, но это может исправить софт в будущем.

В целом впечатления положительные. Nintendo постаралась сделать переходным поколением что-то более мощное, но при этом сохраняющее мобильность. Возможно, разработчики смогут выжать из этой платформы больше, чем с прошлой Switch. Хотя и здесь, скорее всего, будут компромиссы между производительностью и энергопотреблением. Но если правильно оптимизировать — будет заметный прирост в графике и скорости работы.