Новая игра The Precinct предлагает погрузиться в 80-е годы в роли полицейского.

Компании Kwalee и Fallen Tree Games выпустили игру The Precinct в жанре экшен-песочницы с элементами полицейского симулятора. Проект доступен на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S по цене $29.99. Действие разворачивается в вымышленном городе Аверно, стилизованном под Америку 1980-х годов.

Игроки примеряют роль новичка полицейского управления Ника Корделла-младшего, которому предстоит наводить порядок в криминальном мегаполисе. Геймплей сочетает патрулирование улиц, погони на автомобилях и вертолетах, перестрелки и расследования. Особенностью стала динамическая система преступлений — от мелких нарушений до масштабных ограблений.

К релизу приурочен выход Limited Edition с дополнительным контентом: стальным боксом, саундтреком и картой города. Игра поддерживает вызов подкрепления и различные тактики задержания преступников. Физические копии для консолей поступят в продажу по цене $39.99.