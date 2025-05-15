Китайский технологический гигант Huawei, согласно последним данным, планирует представить обновленную версию процессора Kirin 9020 в составе предстоящей линейки флагманских смартфонов Pura 80. Инсайдер Smart Pikachu на платформе Weibo сообщает, что компания сохранит 7-нм техпроцесс SMIC, но внесет архитектурные улучшения в чипсет для повышения производительности и энергоэффективности.
Основные изменения коснутся фотомодулей — новый сенсор обещает молниеносную скорость съемки с улучшенной стабилизацией как для фото, так и для видео. Аппаратные новшества будут дополнены программными оптимизациями в HarmonyOS, что позволит максимально раскрыть потенциал обновленной платформы.
Ожидается, что презентация линейки Pura 80 состоится уже в июне этого года.