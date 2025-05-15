Разработчики Texas Chainsaw Massacre прекращают выпуск контента и обновлений после майского патча

Студия Gun Interactive объявила о завершении поддержки своей асимметричной хоррор-игры The Texas Chainsaw Massacre. После выхода последнего патча в мае проект не получит новых обновлений, дополнений или исправлений ошибок. При этом игра останется доступной для покупки и прохождения — разработчики не планируют снимать ее с витрин цифровых магазинов в обозримом будущем.

В официальном блоге студия поблагодарила игроков за поддержку, отметив, что команда достигла всех поставленных целей. По словам разработчиков, им удалось переосмыслить жанр асимметричного хоррора, познакомить новое поколение с культовым фильмом ужасов и воссоздать мрачный мир округа Мерто.

Хотя серверы игры продолжат работать, перспективы проекта выглядят неоднозначно. Отсутствие офлайн-режима и привязка к лицензии могут сократить жизненный цикл Texas Chainsaw Massacre после прекращения поддержки. В ближайшее время разработчики выпустят несколько патчей для перехода на peer-to-peer систему подбора игроков.

Gun Interactive подчеркивает, что это не конец для студии — команда уже работает над новыми проектами. Сообщество игры продолжит получать поддержку от команды разработчиков, но существенных изменений ждать уже не стоит. Фанатам предложено наслаждаться текущим состоянием проекта, который, по мнению создателей, реализовал весь свой потенциал.