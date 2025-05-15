Sony ожидает сокращения продаж PlayStation 5 но рост доходов обеспечат игры

В финансовом отчете Sony за четвертый квартал 2024 года сообщается, что общее количество отгруженных консолей PS5 достигло 77,8 млн единиц. В последнем квартале компания поставила лишь 2,8 млн устройств, что значительно меньше, чем 4,5 млн за аналогичный период 2023 года. Годовые продажи также снизились с 20,8 млн в 2023 финансовом году до 18,5 млн в 2024.

Прогноз на 2025 год предполагает дальнейшее уменьшение объемов реализации аппаратного обеспечения PlayStation 5. Однако ожидается, что этот спад компенсируется ростом продаж игрового софта, особенно с выходом таких проектов, как Ghost of Yotei, релиз которого запланирован на 2 октября.

Несмотря на падение продаж консолей, общий объем реализации игр для PS4 и PS5 увеличился с 286,4 млн до 303,3 млн копий. При этом основная часть приходится на сторонние разработки, тогда как продажи собственных игр Sony сократились с 39,7 млн до 28,9 млн. Доля цифровых загрузок полных версий игр выросла с 70% до 76%.

Согласно прогнозу, выручка Sony в 2025 году снизится на 8% из-за уменьшения продаж консолей и влияния курсов валют. Однако операционная прибыль вырастет на 16% благодаря увеличению доходов от софта, включая дополнения и игры сторонних студий.